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    Казахстанский ансамбль «TURAN» записал саундтреки к турецкому сериалу

    13 Января 2023, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный фольклорно-этнографический ансамбль «TURAN» записал саундтрек ко второму сезону турецкого исторического сериала «Mendirman Jaloliddin». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой.

    Сериал в жанре исторической драмы посвящен последнему представителю государства Хорезмшаха, могущественному правителю Джелал ад-Дину. Продюсером является Мехмет Боздаг, режиссер - Нургиса Алмурат. Дата выхода второго сезона запланирована на 14 февраля 2023 года.

    «Всего в сериале в качестве саундтреков использованы 5 композиций ансамбля. Это неудивительно, ведь творческий коллектив стал не только жемчужиной казахстанского музыкального искусства, но и брендом всего тюркского мира. Стоит отметить, что данный сериал - далеко не единственный международный проект в копилке ансамбля. Ранее «TURAN» записывал музыку к известным проектам, как «Diriliş Ertuğrul» (реж: Mehmet Günay, Турция), «İsimsizler» (реж: Emre Konuk, Турция), «Голос степей» (реж: Ермек Шынарбаев, Казахстан-Франция) и другие. Фольклорно-этнографический ансамбль «TURAN» обрел славу по всему миру, дал более 1300 концертов в более чем 70 странах. Ансамбль выступал в знаменитых концертных залах, таких как «Carnegie hall» в Нью-Йорке, «Kennedy center» в Вашингтоне, «Zellerbach hall» в Лос-Анджелесе, «Konzerthaus» в Берлине, «Palais des festivals et des Congres» в Каннах, «Salle Cartot» в Париже, «Большой зал Московской консерватории» и «Кремлевский Дворец» в Москве, «Концертный зал Мариинского театра» в Санкт-Петербурге и других», - пояснили в пресс-службе «Казахконцерта».

    Ансамбль «TURAN» был организован в 2008 году. Стремление воссоздать звучание старинных, архаичных народных инструментов, найти новые способы и формы их воспроизведения, а также древнейшего искусства горлового пения в современном исполнении, послужило основной идеей создания ансамбля. В составе ансамбля выступают талантливые музыканты-мультиинструменталисты Максат Медеубек, Серик Нурмолдаев, Бауыржан Бекмуханбетов, Ержигит Алиев, Жанту Дадабаев, владеющие более 30 народными инструментами.

    Фото: instagram.com/turan_ethno_folk
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