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    Казахстанскими пограничниками задержан с наркотиками гражданин Узбекистана

    25 Декабря 2020, 07:12

    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Жибек Жолы» в Туркестанской области при осуществлении пограничного контроля с использованием служебной собаки по кличке был задержан гражданин Республики Узбекистан за попытку провоза наркотических средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    Служебная собака дала обозначение на сумку этого гражданина, при личном досмотре в сумке выявлены укрытые от пограничного контроля наркотическое вещество в тюбике геля для бритья. В результате проведённой экспертизы было установлено наркотическое вещество «высушенная марихуана» весом 43,2878 гр.

    Задержанный и наркотические вещества переданы в районный отдел полиции Сарыагашского района Туркестанской области. Проводятся процессуальные действия.

    Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения провоза наркотических веществ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Пограничники
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