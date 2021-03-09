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    Казахстанским студентам российских вузов разрешили сдавать сессию дистанционно

    9 Марта 2021, 23:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанским студентам российских вузов разрешили сдавать сессию дистанционно. Об этом сообщается на официальном сайте посольства Казахстана в Российской Федерации.

    «Согласно документу, в 2021/2022 учебном году российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Решение будет принимать руководство вузов. Потребуется также согласие самого студента.

    Такой формат позволит студентам, находящимся на дистанционном обучении, в том числе из Казахстана, не приезжать в ВУЗ и сдать сессию удаленно», - говорится в тексте постановления правительства РФ.

    Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в ВУЗ. Сам процесс идентификации достаточно прост. Изначально студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищённым каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Вузы Россия
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