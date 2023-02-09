Казахстанским спасателям удалось извлечь из-под руин четырех человек в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр МЧС Казахстана Ибрагим Кульшимбаев рассказал, как проходят поисково-спасательные работы на месте разрушительного землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день группировка сил и средств МЧС РК продолжает поисково-спасательные работы в Турции. Работы проводятся в трех населенных пунктах: Газиантепе, Нурдагы, Хатае. На этом участке в данное время проводятся инженерные работы по демонтажу верхних этажей разрушенного здания. Также на двух участках наши спасатели с кинологической службой продолжают поисково-спасательные работы», - сообщил Ибрагим Кульшимбаев.

Он заявил, что казахстанские спасатели вынесли из-под завалов тела 10 человек. 4 человека удалось вытащить живыми. По его словам, сотрудники МЧС используют специальные гидравлические аварийно-спасательные инструменты.

«Взаимодействие с посольством РК налажено. Также активно взаимодействуем с местными органами, управлениями, чрезвычайными службами Турции. Все необходимое оборудование у нас есть. Работы продолжаются круглосуточно: и днем, и ночью, и будут проводиться до завершения всех спасательных работ», - подчеркнул первый вице-министр.

Днем сообщалось, что казахстанские спасатели извлекли трех человек из-под завалов в Газиантепе. Один пожилой и двое молодых мужчин спасли из-под руин упавшего девятиэтажного дома. Завалы, где предположительно находятся два казахстанца, начали сегодня разбирать.

Напомним, вчера удалось спасти одну из казахстанок Сабину Мамадьярову. Ее нашли живой, но с переломом руки. Под завалами предположительно продолжают оставаться Мирус Курмашев и Адиль Кадырбеков.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 12 тысяч.

Сегодня 42 казахстанца и 22 гражданина Кыргызстана эвакуировали из Газиантепа спецбортом.



