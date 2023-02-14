Казахстанским спасателям повысят зарплату в этом году

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%, передает МИА «Казинформ».

Сегодня Президент в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область прибыл Академию гражданской защиты имени М. Габдуллина МЧС РК в Кокшетау, где выступил перед курсантами.

«Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. Сегодня очень важно перенимать передовой мировой опыт, внедрять современные технологии. Особое внимание нужно уделить качественной подготовке спасателей. В этом вопросе ключевую роль, конечно же, играют командиры и преподаватели. При этом большое значение имеют условия обучения. По моему поручению Правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы Академии – запланировано строительство общежития и учебного корпуса. В целом, государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По поручению Президента в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.



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