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Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе — постановление Правительства

14 Марта 2023, 08:07
Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе — постановление Правительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанским спасателям начнут доплачивать за работу, связанную с рисками получения вреда здоровью и угрозами для жизни. Соответствующее постановление принято Правительством РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Размер доплаты составит 70% от должностного оклада. Она будет начисляться сотрудникам оперативно-спасательных отрядов, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и основному персоналу ГУ «Казселезащита», выполняющему спасательные функции. Всего, по данным МЧС РК, доплаты будет получать свыше 2 тыс. спасателей.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.


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