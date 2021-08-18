+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанским самолетам запретили полеты над Афганистаном

18 Августа 2021 22:06
Поделиться:
Казахстанским самолетам запретили полеты над Афганистаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанским самолетам запрещено летать над Афганистаном. Об этом сообщили в Авиационной администрации Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Главы МИД Казахстана и России обсудили по телефону ситуацию в Афганистане
Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане – МИД РК Не стоит вопрос о прибытии беженцев в Казахстан – МИД РК Куда можно обратиться казахстанцам, находящимся в Афганистане

«В соответствии с требованиями программы авиационной безопасности, утвержденной Постановлением Правительства РК от 23 октября 2017 года №373, отечественными авиакомпаниями АО «Авиационная администрация Казахстана» проведена оценка рисков, связанных с использованием воздушного пространства Афганистана гражданскими воздушными судами. В итоге было принято решение о наличии рисков и угроз, влияющих на безопасность пассажиров и воздушных судов при осуществлении полетов над территорией Афганистана и в его воздушном пространстве», - отмечают в ведомстве.

На основании результатов проведенной оценки АО «Авиационная администрация Казахстана» 16 августа т. г. направило инструкции всем авиакомпаниям страны, осуществляющим регулярные, грузовые и чартерные воздушные перевозки, о запрете всех полетов гражданских воздушных судов на территории Афганистана и в его воздушном пространстве до стабилизации ситуации в данной стране. Такая же инструкция направлена и в республиканское государственное предприятие «Казаэронавигация».

Подписывайтесь на наш канал:

#Транспорт   #Афганистан  
Поделиться:
Новости по теме
Главы МИД Казахстана и России обсудили по телефону ситуацию в Афганистане
Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане – МИД РК
Не стоит вопрос о прибытии беженцев в Казахстан – МИД РК
Куда можно обратиться казахстанцам, находящимся в Афганистане
Популярное
1 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
2 День пограничника отмечают в Казахстане
3 Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
4 Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
5 Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре
6 В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Читайте также
Сколько казахстанских дипломатов осталось в Афганистане
В МИД РК опровергли информацию о нескольких десятках тысяч этнических казахов в Афганистане
1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
День пограничника отмечают в Казахстане
Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре
В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив