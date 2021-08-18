Казахстанским самолетам запретили полеты над Афганистаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанским самолетам запрещено летать над Афганистаном. Об этом сообщили в Авиационной администрации Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с требованиями программы авиационной безопасности, утвержденной Постановлением Правительства РК от 23 октября 2017 года №373, отечественными авиакомпаниями АО «Авиационная администрация Казахстана» проведена оценка рисков, связанных с использованием воздушного пространства Афганистана гражданскими воздушными судами. В итоге было принято решение о наличии рисков и угроз, влияющих на безопасность пассажиров и воздушных судов при осуществлении полетов над территорией Афганистана и в его воздушном пространстве», - отмечают в ведомстве.

На основании результатов проведенной оценки АО «Авиационная администрация Казахстана» 16 августа т. г. направило инструкции всем авиакомпаниям страны, осуществляющим регулярные, грузовые и чартерные воздушные перевозки, о запрете всех полетов гражданских воздушных судов на территории Афганистана и в его воздушном пространстве до стабилизации ситуации в данной стране. Такая же инструкция направлена и в республиканское государственное предприятие «Казаэронавигация».