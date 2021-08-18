Новости
Казахстанским самолетам запретили полеты над Афганистаном
18 Августа 2021 22:06
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанским самолетам запрещено летать над Афганистаном. Об этом сообщили в Авиационной администрации Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПосольство Афганистана продолжает работу в Казахстане – МИД РК Не стоит вопрос о прибытии беженцев в Казахстан – МИД РК Куда можно обратиться казахстанцам, находящимся в Афганистане
«В соответствии с требованиями программы авиационной безопасности, утвержденной Постановлением Правительства РК от 23 октября 2017 года №373, отечественными авиакомпаниями АО «Авиационная администрация Казахстана» проведена оценка рисков, связанных с использованием воздушного пространства Афганистана гражданскими воздушными судами. В итоге было принято решение о наличии рисков и угроз, влияющих на безопасность пассажиров и воздушных судов при осуществлении полетов над территорией Афганистана и в его воздушном пространстве», - отмечают в ведомстве.
На основании результатов проведенной оценки АО «Авиационная администрация Казахстана» 16 августа т. г. направило инструкции всем авиакомпаниям страны, осуществляющим регулярные, грузовые и чартерные воздушные перевозки, о запрете всех полетов гражданских воздушных судов на территории Афганистана и в его воздушном пространстве до стабилизации ситуации в данной стране. Такая же инструкция направлена и в республиканское государственное предприятие «Казаэронавигация».
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
- Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане – МИД РК
- Не стоит вопрос о прибытии беженцев в Казахстан – МИД РК
- Куда можно обратиться казахстанцам, находящимся в Афганистане
- Сколько казахстанских дипломатов осталось в Афганистане
- В МИД РК опровергли информацию о нескольких десятках тысяч этнических казахов в Афганистане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047