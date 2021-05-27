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    11:11, 27 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанским музыкантам вменили создание и участие в ОПГ в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Участникам казахстанской музыкальной группы «Mad MEN» вменили создание и участие в ОПГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, устойчивая наркосеть была ликвидирована полицией Алматы месяц назад. В ее составе 10 молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Руководил группой – 27-летний гражданин Х. Среди задержанных наркосбытчиков в Алматы оказались участники музыкальной группы «Mad MEN».

    «В поле зрения бойцов управления по противодействию наркопреступности гражданин Х. попал в сентябре 2020 года. Согласно имеющимся оперативным данным, мужчина в составе группы на протяжении года занимался в Алматы изготовлением и сбытом синтетических наркотиков. Преступная деятельность гражданина Х. и его «помощников» была официально задокументирована. Роли каждого его ассистента были четко распределены. К примеру, три человека, одна из которых – девушка, отвечали за поставку компонентов для изготовления синтетических наркотиков из Российской Федерации посредством логистической компании, двое молодых людей – так называемые кассиры - отвечали за прием заявок и работу с закладчиками, еще четверо мужчин – и есть те самые закладчики наркотиков, которые орудовали зачастую в Наурызбайском, Бостандыкском и Алатауском районах города», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    В ходе расследования данного дела его участникам вменяется факт создания и руководства ОПГ, предусмотренного ст. 262 ч. 1 и ч. 2 УК РК. Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.


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