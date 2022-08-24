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    Казахстанским маслозаводам не хватает молока

    24 Августа 2022, 20:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проблеме, с которой столкнулись заводы по переработке и производству сливочного масла, рассказал президент Масложирового союза Казахстана Константин Невзоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Заводы по переработке и производству сливочного масла сообщают о большой нехватке товарного молока. Есть ли какая-то программа по строительству больших ферм и в дальнейшем, чтобы мы не были настолько зависимы от импорта сырья из той же Беларуси, России, чтобы не импортировать сухое молоко?» - обратился он к министру сельского хозяйства РК Ерболу Карашукееву на встрече с населением в Нур-Султане.

    Министр подтвердил, что на заводах существует нехватка сырого молока. При этом, по данным статистики, по результатам семи месяцев текущего года производство сырого товарного молока в Казахстане выросло. Профильное ведомство продолжает работу по ежегодному введению до 35 молочно-товарных ферм.

    «Сейчас пути решения этого вопроса изыскиваются. Мы эту проблематику знаем, и вопрос обеспеченности сырьем молокоперерабатывающих заводов будет эффективнее решаться за счет организованных молочно-товарных ферм, это могут быть семейные фермы, могут быть крупные, за счет фуражно-стойлового содержания и развитие животноводства, то есть расширения племенного поголовья», - ответил глава ведомства.

    Ербол Карашукеев отметил, что через год планируется резко усилить требования к качеству молока при приемке.

    «Часть наших молокоперерабатывающих заводов берет молоко у населения, зачастую качество молока низкое. Здесь нам нужно решать проблему путем кооперирования личных подсобных хозяйств, чтобы были молокоприемники», - добавил он.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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