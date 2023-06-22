Казахстанским фермерам выплатили субсидий на 108,8 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 77 872 заявок на субсидирование подано казахстанскими фермерами. Отказ получен согласно правил субсидирования по 34 911 заявкам. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 50 525 пользователей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Одобрены и поставлены в «лист ожидания» 21 448 заявок на 60,3 млрд тенге. Данные заявки полностью обработаны системой и оплачиваются областными Управлениями сельского хозяйства в полном объеме уже без участия ЕГИСС. На сегодняшний день оплачено 48,5 млрд тенге.

Помимо данной суммы через государственную систему фермерам выплачены долги по субсидиям за 2022 год на 28,4 млрд тенге.

По действующим договорам субсидирования процентной ставки на сегодняшний день одобрено заявок на 36,7 млрд тенге, выплачено 31,6 млрд тенге.

Итого через систему ЕГИСС выплачено 108,8 млрд тенге.

«По новым предложениям субсидирования процентной ставки подана 2 581 заявка (49,1 млрд тенге), на данный момент одобрено финансовыми институтами 129, одобрена УСХ и направлена в резерв 331 заявка (8,3 млрд тенге).

Таким образом доведены до УСХ в едином резерве предложения по субсидированию процентной ставки в количестве 2 206 заявок на 45,8 млрд тенге. Данные предложения согласно правил будут подписываться договорами по мере высвобождения средств», - сообщили в ведомстве.