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    Казахстанским фермерам окажут беспрецедентные меры поддержки – Ербол Карашукеев

    16 Апреля 2022, 23:05

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в рамках рабочей поездки в регион принял участие в совещании с товаропроизводителями Жамбылской области, прошедшем под председательством акима области Нуржана Нуржигитова.

    Участники обсудили вопросы развития АПК, ход весенне-полевых работ, проблемные вопросы и предложения аграриев.

    Ербол Карашукеев отметил, что Жамбылская область является одним из аграрных регионов страны, в связи с чем подчеркнул важность своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ. В текущем году сельхозкультуры в области планируется разместить на 760 тыс. га, что на 9,2 тыс. га больше, чем в прошлом.

    Глава ведомства проинформировал фермеров о системных и оперативных антикризисных мерах по развитию АПК, предпринимаемых Правительством и Минсельхозом в связи со сложившейся сложной ситуацией в мире.

    В целом на поддержку агропромышленного комплекса в текущем году выделено 310,1 млрд тенге, в том числе на растениеводство – 79,7 млрд тенге, на животноводство - 100,8 млрд тенге, на переработку сельскохозяйственной продукции - 8,4 млрд тенге, финансовые инструменты - 120,4 млрд тенге

    «Вместе с этим, по поручению Главы государства, к выделенным финансовым средствам дополнительно будет направлено 298,1 млрд тенге, то есть в этом году нашим фермерам будут оказаны беспрецедентные меры поддержки», - подчеркнул Ербол Карашукеев.

    Дополнительные средства будут направлены на инвестиционное субсидирование - 43 млрд тенге, субсидирование ставок вознаграждения - 34,9 млрд тенге, развитие животноводства - 24,5 млрд тенге.

    В растениеводстве 10,3 млрд тенге будут направлены на субсидирование стоимости пестицидов, 11,6 млрд тенге на субсидирование стоимости минеральных удобрений с учетом роста цен. На субсидирование зерна на производство социального хлеба будет выделено 9,3 млрд тенге. На удешевление стоимости гречихи и масличных культур будет выделено 5,6 млрд тенге.

    Дополнительные средства направят на финансирование научных исследований, обеспечение фитосанитарной и ветеринарной безопасности.

    Кроме того, выделяется 8,3 млрд тенге на реализацию инвестиционных проектов по производству и переработке овощей и сахарной свеклы.

    На субсидирования субъектов промышленного птицеводства яичного направления будет выделено 6,5 млрд тенге.

    «Планируется выделить 40 млрд тенге на микрокредитование жителей сельских населенных пунктов и малых городов. Программой предусмотрено микрокредитование под 6 % сроком на 5-7 лет. Будет создано 10 тысяч рабочих мест», - сообщил глава ведомства.

    Также в ходе совещания выступили товаропроизводители региона, которые изложили свои проблемы и трудности, с которыми сталкиваются на практике. Так, были подняты вопросы поддержки растениеводства, деятельности агрохимлабораторий, поддержки кооперативов, созданных в области в рамках пилотного проекта, а также развития инфраструктуры.

    В свою очередь, Ербол Карашукеев по итогам совещания заверил, что примет все предложения, замечания в работу ведомства.

    Также глава ведомства встретился с работниками производственного кооператива «Кызыл-Дихан» в Жамбылском районе, обсудил с ними строительство объектов водообеспечения, наличие пастбищ, поставок удешевленного корма, а также актуальные вопросы весеннего сева. Министру продемонстрировали сельскохозяйственную технику, системы орошения для полива полей, а также проинформировали о ходе посевной.

    Без внимания не остались также птицеводы области. Министр посетил птицефабрику «Аса Даму», где ознакомился с производственным циклом, современным оборудованием и планами по дальнейшему развитию.

    Как ожидается, министр продолжит поездки по регионам страны. В центре внимания - проведение весенне-полевых работ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Минсельхоз Сельское хозяйство
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