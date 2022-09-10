Казахстанским актерам вручили специальную премию на кинофестивале в Венеции

ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ - На 79-ом Венецианском международном кинофестивале казахстанский фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» удостоился специальной награды от независимых кинокритиков из Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».
Премию Premio bisato d'oro 2022 «Best Actors» отдали лучшим актёрам - Берику Айтжанову и Данияру Алшинову.
Напомним, художественный фильм Адильхана Ержанова «Голиаф», снятый в жанре нуар, вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского международного кинофестиваля, который проходит на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября.
В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.
В программе Orizzonti Extra продемонстрированы главные тенденции мировой кинематографии, которые открыли новые имена режиссеров со всего мира.
Во время кинофестиваля проекты разных жанров и форматов оценивало зрительское жюри.