Казахстанским актерам вручили специальную премию на кинофестивале в Венеции

ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ - На 79-ом Венецианском международном кинофестивале казахстанский фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» удостоился специальной награды от независимых кинокритиков из Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

Премию Premio bisato d'oro 2022 «Best Actors» отдали лучшим актёрам - Берику Айтжанову и Данияру Алшинову.

Напомним, художественный фильм Адильхана Ержанова «Голиаф», снятый в жанре нуар, вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского международного кинофестиваля, который проходит на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября.

В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

В программе Orizzonti Extra продемонстрированы главные тенденции мировой кинематографии, которые открыли новые имена режиссеров со всего мира.

Во время кинофестиваля проекты разных жанров и форматов оценивало зрительское жюри.

Сюжет казахстанско-российской картины «Голиаф», снятой отечественными компаниями Short brothers и Changepoint при участии киностудии «Казахфильм» и Cinerental, а также российских- All Media (a START Company) и «Форест-Фильм», разворачивается в поселке Каратас, который давно оказался под властью местного авторитета Пошаева, известного своей жестокостью и импульсивностью. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто осмеливается пойти против него. Такая же участь ждет и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях в полицию.