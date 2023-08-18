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    Казахстанским аграриям уже выделили более 419 тысяч тонн удешевленного дизтоплива

    18 Августа 2023, 21:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны уже выделено более 419 тысяч тонн дизельного топлива по льготной цене. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нельзя обойти вопрос поставок дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям для проведения весенне-полевых работ. Для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны уже выделено более 419 тысяч тонн дизельного топлива по цене 222 тысячи тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах (184 тенге/литр), с учетом доставки цена составляет 204 тенге, что ниже рынка на 30%», - уточнили в ведомстве.

    В Минэнрего также отметили, что отгрузка дизтоплива в адрес сельхозтоваропроизводителей согласно поданных заявок осуществляется приоритетно, за период весенне-полевых работ отгружено 23,7 тысячи тонн дизельного топлива от утвержденного плана.

    Вместе с тем, прорабатываются такие меры, как:

    - создание базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ;

    - внедрение электронно-информационной системы для распределения топлива, что позволит сельхозпроизводителям самостоятельно покупать нефтепродукты на нефтебазах или у ресурсодержателей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Цены и тарифы Сельское хозяйство Минэнерго РК Топливо
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