Казахстанских волонтеров наградили от имени Нурсултана Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центральном аппарате партии «Nur Otan» благодарственными письмами от имени Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева наградили наиболее активных волонтеров, участвовавших в республиканской акции «Biz Birgemiz» по поддержке нуждающихся граждан в условиях борьбы с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Ранее Лидер правящей партии лично подписал благодарственные письма, выразив признательность каждому казахстанскому волонтеру.

«Во время чрезвычайного положения «Jas Otan» мобилизовал более пяти тысяч волонтеров по всей стране. Работали без выходных, адресно доставляли помощь нуждающимся. Меня радует, что выросло новое поколение настоящих патриотов, ответственных молодых лидеров. Я подписал благодарственные письма наиболее активным из них», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе торжественной церемонии первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек отметил, что волонтерами молодежного крыла «Jas Otan» была обеспечена доставка продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости свыше 250 тысячам семей по всей стране. Жасотановцы одними из первых отправились в Мактааральский район, где в настоящее время более 500 молодых людей на безвозмездной основе продолжают оказывать помощь жителям пострадавших аулов.

«Как вы знаете, по инициативе Елбасы партия «Nur Otan» в дополнение к проводимым Главой государства антикризисным мерам продолжает активно помогать нуждающимся казахстанцам. Только по линии инициированного Нурсултаном Назарбаевым фонда «Birgemiz» при поддержке меценатов более 470 тысяч семей получили единовременную выплату по 50 тысяч тенге. Совместно с Фондом Первого Президента организована адресная поддержка наиболее нуждающихся семей. Особую роль во всей этой работе сыграли нашли волонтеры. В этом смысле очень символично, что если 2019 год был объявлен Нурсултаном Абишевичем Годом молодежи, то 2020 год Касым-Жомарт Кемелевич провозгласил Годом волонтера. Проявив свой патриотизм, гражданственность и неравнодушие, вы показали пример для всей казахстанской молодежи», - заявил Бауыржан Байбек.

Первый зампред также призвал молодых людей принять участие в предстоящем внутрипартийном отборе - праймериз.

«На прошлой неделе Лидер партии подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года. Наша цель – провести максимально конкурентный и открытый отбор по выявлению новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней. При этом для молодых людей до 35 лет предусмотрена квота - 20%, для женщин – 30%. Тем самым мы хотим обеспечить партийный «социальный лифт» для нашей талантливой и инициативной молодежи», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что всего благодарственными письмами от имени Нурсултана Назарбаева уже на этой неделе планируют наградить порядка трех тысяч казахстанцев. Среди них волонтеры и активисты региональных филиалов партии, а также неравнодушные меценаты.

«Когда ввели режим ЧП, многие люди оказались в сложной ситуации, и мне хотелось чем-то помочь. Узнав из соцсетей, что партия «Nur Otan» доставляет продукты нуждающимся семьям и им нужны добровольцы, которые могли бы помочь с этим, я сразу же откликнулась. Я безумно рада, что была причастна к такой широкомасштабной акции «Biz Birgemiz», - поделилась впечатлениями волонтер Эльмира Айгалиева.

В свою очередь, один из активистов молодежного крыла «Jas Otan» Сергей Матюшенко заметил, что получить благодарность от Елбасы - огромная честь и дополнительная мотивация продолжать помогать людям.

«В этот непростой для страны период партия «Nur Otan» объединила всех неравнодушных граждан и молодежь, продемонстрировав всем, что является политической силой, которая берет на себя ответственность и заботится о народе. Предстоящие праймериз – еще одно подтверждение, что «Nur Otan» создает реальные условия для самореализации молодежи», - добавил он.

Отметим, 20 марта Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы в своем обращении к казахстанцам предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, своим Указом Глава государства объявил 2020 год Годом волонтера. 10 декабря 2019 года в городе Нур-Султане состоялась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтера с участием Президента РК.



