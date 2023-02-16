Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В день 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана председатель объединения воинов-интернационалистов «Ветеран» Республики Узбекистан Талат Мурадов рассказал, что «учебки» в Фергане, Чирчике и Термезе были отправными точками для многих солдат из бывших республик Советского Союза, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со слов ветерана, для воинов-афганцев 15 февраля является одновременно праздничной и трагичной датой. Радость от встречи с боевыми друзьями поднимает ветеранам настроение, которое разбавлено горечью и болью за ребят, не вернувшихся с той войны.

«Через Афганистан прошло около 750 тысяч солдат и офицеров со всего Советского Союза. Сборные команды сперва прибывали в «учебки» в Фергане, Чирчике и Термезе, которые были отправными точками для заброски в Афганистан. Эта война унесла жизни многих ребят, только из Узбекистана за эти 9,5 лет погибло 1545 человек. С того времени мы потеряли еще 6 тысяч ребят, скончавшихся от полученных ран и болезней», - сказал Талат Мурадов.

Он отметил, что воины-интернационалисты, видевшие грань между жизнью и смертью, знают истинную цену словам: Долг, Честь, Дружба. Ветераны поддерживают постоянную связь с боевыми товарищами, проживающими в настоящее время в странах СНГ и дальнем зарубежье.

«В Казахстане есть несколько ветеранских организаций, с которыми мы дружим, постоянно общаемся. Один из них мой друг и коллега, председатель казахстанской организации воинов-афганцев Шарипбай Утегенов. Он также является первым заместителем Комитета по делам воинов-интернационалистов стран СНГ. В прошлом году прошла интересная акция, когда наши казахские друзья организовали совместный автопробег ветеранов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Выехав из Ферганы, они посетили Ташкент и дальше побывали в Шымкенте, Туркестане и Кызылорде», - отметил ветеран.

«Мы ценим эту дружбу, любим. Ну не зря я «куйеу бала», у меня супруга родом из Туркестана. Я часто езжу в Казахстан, боевые друзья часто приезжают. Вся наша сила в нашей дружбе многонациональной семьи. Пользуясь моментом, я хочу поздравить всех своих боевых соратников в Казахстане с праздником, что 34 года назад оставили войну и приступили к мирной жизни. Дай бог мира и процветания нашим народам», - поздравил казахстанских воинов-интернационалистов Талат Мурадов.

В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику «Ода стойкости». После чего ветеранам представили концерт солдатской песни и организовали угощение военно-полевой кухни.

Напомним, 15 февраля – День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В честь этого события в Астане у памятника павшим воинам-афганцам состоялся митинг и возложение цветов.