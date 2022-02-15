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    Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана

    15 Февраля 2022, 19:14

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ташкент был дорогой домой для многих солдат из бывших республик Советского Союза, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал один из организаторов мероприятия «Долг, Честь, Память» посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана, член ветеранского объединения «Ветеран» Республики Узбекистан Султанбек Хакимов.

    « Сегодня исполняется 33 года с тех пор, как наши войска пересекли границу Афганистана, тем самым подведя черту окончания войны в Афганистане. Все сражения кончаются, а история вечна. Уходит в историю и афганская война. Но в памяти людской ей жить еще долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей», - сказал ветеран.

    Он отметил, что слова «Никто не забыт, ничто не забыто» как никто другой усвоили воины-интернационалисты, которые не забывают память павших друзей и поддерживают постоянную связь с боевыми товарищами, проживающими в настоящее время в странах СНГ и дальнем зарубежье.

    «У нас нет национальностей, мы исполняли интернациональный долг, который мы выполнили с честью. Ташкент был дорогой домой для многих солдат из бывших республик Советского Союза. Со мной рядом было много ребят из Казахстана: Смагулов Сайлау, Долбагаев Берик, Токбосынов Ермек и многие другие. Ребята я вами горжусь, рад что с вами вместе служил. Братья-шурави, всех искренне поздравляю с этой знаменательной датой, желаю мира, добра, чистого неба. Светлая память всем погибшим ребятам», - поздравил казахстанских воинов-интернационалистов Султанбек Хакимов.

    В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику «Ода стойкости». После чего ветеранам был представлен концерт солдатской песни и организованно угощение военно-полевой кухни.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    История Казахстана Узбекистан Память
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