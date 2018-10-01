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Казахстанских водителей предупредили о гололеде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с гололедными явлениями на дорогах Комитет административной полиции МВД РК просит водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, передает МИА «Казинформ».
«Уважаемые участники дорожного движения! В ближайшие дни в отдельных регионах страны синоптики прогнозируют осадки в виде снега и образование гололёда на дорогах.
В связи с этим водителям транспортных средств необходимо быть более внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учебных заведений, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие требования Правил дорожного движения.
Пешеходам при переходе проезжей части необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге»,- говорится в сообщении ведомства в Facebook.
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