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Казахстанских водителей предупредили о гололеде

15 Октября 2018 01:30 297
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Казахстанских водителей предупредили о гололеде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с гололедными явлениями на дорогах  Комитет административной полиции МВД РК просит водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, передает МИА «Казинформ».

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«Уважаемые участники дорожного движения! В ближайшие дни в отдельных регионах страны синоптики прогнозируют осадки в виде снега и образование гололёда на дорогах.

В связи с этим водителям транспортных средств необходимо быть более внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учебных заведений, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие требования Правил дорожного движения.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге»,- говорится в сообщении ведомства в Facebook.

 

 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Транспорт, Погода,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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