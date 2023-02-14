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    Казахстанских спасателей представят к наградам после возвращения из Турции

    14 Февраля 2023, 13:47

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели, работающие сейчас в пострадавшей от землетрясения Турции, будут награждены по возвращении на Родину. Об этом сегодня заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении перед курсантами Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина МЧС РК в Кокшетау, передает МИА «Казинформ».

    «Вы знаете, что недавно в Турции произошло разрушительное землетрясение. По моему поручению в братскую страну была направлена группа казахстанских спасателей и медиков. Среди них есть и специалисты из Акмолинской области – 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам», - сказал Президент.

    Сегодня Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область. В ходе визита Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд предприятий агропромышленного комплекса, а также ознакомиться с деятельностью энергетических и социальных объектов региона.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Акмолинская область МЧС
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