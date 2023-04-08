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    Казахстанских школьников наградили за спасение людей

    8 Апреля 2023, 19:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице прошло чествование детей-героев. Благодарственными письмами отважных ребят наградил министр просвещения Гани Бейсембаев. Министр поблагодарил казахстанских школьников за проявленную отвагу и решительность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.


    «Спасение жизни человека – это без преувеличения героический поступок. Я горжусь, что среди наших школьников есть достойные примеры, обладающие невероятным мужеством, храбростью и смелостью. Благодарю ваших родителей и учителей за то, что воспитали таких благородных граждан нашей страны», - подчеркнул Гани Бейсембаев.


    Во встрече приняли участие заслуженный деятель РК Светлана Айтбаева, заслуженный мастер спорта РК, олимпийский чемпион Серик Сапиев, казахстанский дзюдоист и самбист Руслан Сейлханов. Дети-герои и их родители получили благодарственные письма от министра, а также энциклопедии, спортивный инвентарь и путевки в лагерь.


    Напомним, в столицу прибыли 11 школьников из Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. Благодаря их смелым решениям в экстремальной ситуации удалось спасти жизни десятков людей.

    Самый юный из них восьмилетний Нуриден Амантай. Он спас свою сестренку во время пожара в доме. Амирхан Абай, Нурболат Ермагамбет и Султан Малкаджар спасли из воды своего тонущего друга. Девятилетний Жансерік Әлім спас во время пожара самых родных людей – младших сестер и брата. Оразали Зиноллаев, Саян Еспул, Марал Ганиев и Нұрполат Нұркелді спасли детей из воды.

    В течение дня юных героев ждала насыщенная программа. Они посетили культурно-досуговые центры Астаны и встретились со своими кумирами. В их числе чемпион мира по боксу и футболисты национальной сборной Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Общество Минпросвещения РК школа
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