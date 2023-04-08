Казахстанских школьников наградили за спасение людей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице прошло чествование детей-героев. Благодарственными письмами отважных ребят наградил министр просвещения Гани Бейсембаев. Министр поблагодарил казахстанских школьников за проявленную отвагу и решительность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, в столицу прибыли 11 школьников из Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. Благодаря их смелым решениям в экстремальной ситуации удалось спасти жизни десятков людей.
Самый юный из них восьмилетний Нуриден Амантай. Он спас свою сестренку во время пожара в доме. Амирхан Абай, Нурболат Ермагамбет и Султан Малкаджар спасли из воды своего тонущего друга. Девятилетний Жансерік Әлім спас во время пожара самых родных людей – младших сестер и брата. Оразали Зиноллаев, Саян Еспул, Марал Ганиев и Нұрполат Нұркелді спасли детей из воды.
В течение дня юных героев ждала насыщенная программа. Они посетили культурно-досуговые центры Астаны и встретились со своими кумирами. В их числе чемпион мира по боксу и футболисты национальной сборной Казахстана.