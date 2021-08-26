Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Казахстанских призывников будут обучать профилактике коронавируса

    26 Августа 2021, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Сакен Жусупов рассказал о мерах профилактики коронавирусной инфекции среди призывников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Увольнение военнослужащих срочной службы будет осуществляться в плановом порядке по истечении 12 месяцев со дня призыва. Уже второй год призывная кампания проводится в условиях пандемии. На призывных и сборных пунктах наработан практический опыт профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции», - сказал Сакен Жусупов на брифинге в СЦК.

    По его словам, как и в предыдущие кампании, ПЦР-обследование призывников будет осуществляться дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытию молодого пополнения.

    «Соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, обеспечение медицинскими масками и дезинфекционными средствами находятся на постоянном контроле Министра обороны. Вместе с тем, считаю необходимым отметить, что понимание, с которым призывники и их родители относятся к необходимости соблюдения карантинных ограничений, безусловно, способствует недопущению массового распространения коронавируса в армейской среде», - отметил спикер.

    «В ходе предстоящего призыва планируется продолжить использование рассылки SMS-сообщений призывникам через сервис службы 1414 Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Исключение личного контакта в процессе оповещения призывников значительно уменьшает риск заражения инфекцией», - заключил С. Жусупов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Здравоохранение Армия Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана