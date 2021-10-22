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    Казахстанских политических госслужащих обучат правильным коммуникациям

    22 Октября 2021, 10:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил озвучил содержание стартовавшего в столице семинара-тренинга «Проектный менеджмент в государственном управлении» для политических государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ставим себе две цели: первое – это новая корпоративная культура, то есть, общение, горизонтальные коммуникации, выстраивание правильных взаимоотношений; когда у нас есть единая цель, все ведомства должны сплоченно работать над этой целью. Нельзя сказать, что этого нет сейчас, но всегда есть, что совершенствовать», - сказал Ерлан Абил в кулуарах перед началом мероприятия.

    По его словам, проектные культура и менеджмент предполагают тесное взаимодействие со всеми стейкхолдерами. И вовлечение стейкхолдеров в свою работу – это очень важный момент проектного менеджмента.

    «А коммуникации – это очень серьезная культура, которая необходима для проектной деятельности. Поэтому тренинг будет направлен не на какие-то техники проектного управления, а на создание некой культуры проектного мышления, проектного управления госорганов», - отметил спикер.

    «Мы надеемся, что эти неформальные связи, которые завяжутся здесь в учебных аудиториях, они помогут в реальной деятельности госслужащим политического уровня легче коммуницировать, легче создавать документы, продвигать общую цель. Нас поддерживает UNDP Kazakhstan, это чисто техническая поддержка, из бюджета денег на эти цели не выделяется», - заключил Е. Абил.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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