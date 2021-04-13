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    Казахстанских госслужащих уволили с занимаемых должностей из-за двойного гражданства

    13 Апреля 2021, 17:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту установления двойного гражданства уволены от занимаемых должностей два государственных служащих. Об этом говорится в ответе председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой на депутатский запрос депутата Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно указанному поручению принят Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», которым внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс и Закон «О государственной службе Республики Казахстан». Так, государственные служащие (руководители квазигосударственного сектора), утратившие либо лишенные гражданства Республики, а также имеющие гражданство иностранного государства подлежат увольнению», - говорится в официальном ответе Анар Жаилгановой.

    По словам председателя Агентства, в рамках выработки механизма исполнения этих требований МВД проверяет представленные государственными органами списки государственных служащих на наличие «двойного гражданства».

    «В настоящее время, по факту установления двойного гражданства уволены от занимаемых должностей 2 государственных служащих (руководитель Управления спорта и физической культуры города Шымкента О. Почивалов и главный специалист, государственный инспектор Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции по Акмолинской области» Точидловская И. А). Таким образом, полагаем, что в отношении административных государственных служащих приняты все законодательные меры», - пояснила Анар Жаилганова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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