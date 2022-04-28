Казахстанских детей будут обучать противодействию финансовым пирамидам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанских детей обучают противодействию кибермошенничеству. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельное внимание уделяется финансовому просвещению детей и студенческой молодежи в части повышения цифровой грамотности и противодействия кибермошенничеству. В 2020-2021 годах в молодежном научно-популярном журнале «OYLA» опубликовано 20 спецприложений на государственном и русском языках в общем количестве 112 полос, в том числе по теме противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам. Агентством с 2021 года проведено более 10 бесплатных уроков по финансовой грамотности в казахстанских школах для детей среднего школьного возраста, в том числе по теме «Безопасный интернет и детская кибербезопасность», - сообщил Нурлан Абдрахманов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, с 29 апреля 2022 года запланировано проведение тематических часов в казахстанских школах по противодействию интернет-мошенничеству и финансовым пирамидам.

«В рамках сотрудничества Агентства с Ассоциацией вузов Казахстана на базе университета «Туран», на сайте и в аккаунтах высшего учебного заведения в социальных сетях публикуются информационно-разъяснительные материалы, баннер сайта Fingramota.kz, транслируются 38 видеороликов и 14 выпусков программы «FinIQ» по теме противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам», - заключил Н. Абдрахманов.

Отметим, что в рамках проекта FinGramota.kz с 20 апреля в казахстанских школах и вузах проходят недели по финансовой грамотности. Для школьников и студентов АРРФР совместно с АФК, АФМ, Генпрокуратурой, а также финансовыми и общественными организациями проводятся лекции, круглые столы и олимпиады по финансовой грамотности. Уже охвачено более 15 учебных заведений в городе Алматы.