Казахстанских бухгалтеров проверят на отмывание доходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанских ухгалтеров проверят на отмывание доходов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

В этой связи бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК.

Агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

Не направление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.

Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.

В этой связи агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.

Что нужно для этого?

Перейти на сайт web - sfm . kfm . kz ;

Пройти регистрацию.

По каким операциям нужно отправлять информацию в агентство?

Пороговые операции;

Подозрительные операции.

Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с агентством можно узнать на сайте afmrk . gov . kz или по номеру +7 700 0000 922 ( куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями).