Казахстанских боксеров встретили после чемпионата Азии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по боксу прибыла в Нур-Султан с чемпионата Азии-2021 в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В аэропорту спортсменов встретили фанаты и родственники.

Казахстанские боксеры заняли первое место в общекомандном зачете ЧА-2021. Среди женщин восемь казахстанок выиграли «золото» чемпионата Азии — Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (51 кг), Дина Жоламан (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Милана Сафронова (64 кг), Валентина Хальзова (69 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Кроме того, серебряной призеркой соревнований стала Владислава Кухта (57 кг), а с «бронзой» чемпионат Азии закончила Марина Вольнова (75 кг).

Напомним, что среди мужчин серебряными призерами турнира стали Даниял Сабит (49 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг). «Бронзу» завоевал Сакен Бибосынов (52 кг).