Казахстанских блогеров атаковали мошенники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба реагирования на компьютерные инциденты РГП «Государственная техническая служба» сообщает об увеличении количества обращений от граждан РК, ставших жертвами мошенников, которые действовали от имени публичных личностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу «KZ-CERT».

Принцип действия мошенников заключался в том, что они создавали фейковые аккаунты в мессенджере Telegram с использованием фотографии публичной личности и его данных. Данные фейковые аккаунты использовались для отправки сообщений от их имени с просьбой оказать финансовую помощь. К примеру, фейковый профиль Бейбута Алибекова мошенник указал как Alibekov KZ и ссылаясь на то, что близкого родственника положили в больницу и срочно нужно оплатить услуги медицинской организации, а денег на карте у него нет, просил осуществить перевод на карту банка. Предварительно пообещал в течение часа вернуть заимствованные средства, ведь по легенде мошенников вся наличность находится дома.

На своей странице в социальной сети Бейбут Алибеков и Нурсултан Магзумов сообщили своим подписчикам о том, что распространяемая информация фейковая и что от их имени орудуют мошенники.

Также мошенники воспользовались именем известного блогера Алишера Еликбаева не только по вышеуказанной схеме, но и для проведения якобы розыгрыша с целью привлечения внимания потенциальных подписчиков к профилю в социальной сети с последующей накруткой количества подписчиков (гивы). У себя на официальном канале в мессенджере Telegram Алишер Еликбаев сообщил своим подписчикам о том, что он не является организаторам данных гивов и предупредил, что от его имени действуют мошенники.

Вся полученная информация была незамедлительно направлена в МВД РК.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников Служба KZ-CERT настоятельно рекомендует соблюдать нижеуказанные меры предосторожности:

1. Проверять, официальный ли аккаунт, который запрашивает финансовую помощь, а в случае с медийными личностями обращайте внимание на верифицированность аккаунта (синяя галочка справа от никнейма).

2. Проверять профиль отправителя сообщений, имя пользователя и номер телефона. Обратить внимание на период обновления фото профиля, если фото загружено недавно, то есть повод задуматься;

3. Перед осуществлением перевода на карту банка предельно внимательно проверять данные получателя, использовать сервисы по определению банка по номеру карты;

4. Держите в тайне следующие данные: коды из SMS и PUSH-уведомлений от банка, PIN-код банковской карты, контрольные вопросы, данные банковской карты, срок действия и трехзначный код (CVC). Не распространяйте свои персональные данные: Ф.И.О., место и год рождения, данные паспорта или удостоверения личности.

5. Если для перевода необходимо скачать приложение, то рекомендуем не скачивать никакие программы на смартфон по просьбе незнакомцев и тем более предоставлять им доступ к ним.

6. Если украли деньги с Вашего счета, нужно связаться с банком и описать ситуацию (заблокировать карту). После чего написать заявление в ближайшем РОВД и отправить в банк талон о принятии заявления.

7. Если пропал мобильный телефон, то нужно связаться с банком для блокировки приложения и отключения привязки карты к мобильному номеру. Также нужно незамедлительно обратиться к сотовому оператору для блокировки номера мобильного телефона и проверить последние операции на карте в отделении банка.

8. Воздержитесь от переводов на номера счетов онлайн-платежных систем, типа Яндекс.Деньги, QIWI и других сторонних сервисов.

Напомним, если Вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: http://www.cert.gov.kz/notify-incident, или направить письмо на email: incident@kz-cert.kz.