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    Казахстанские зоозащитники инициировали законопроект «Об ответственном обращении с животными»

    8 Декабря 2020, 18:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе официального закрытия Года волонтера президент зоозащитной организации «INUCOBO» Лилия Сарсенова сообщила, что законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесен в план законопроектных работ Правительства РК на 2021 год, передает МИА «Казинформ».

    «И впервые за 10 лет волонтерской деятельности в области зоозащиты Ваш призыв обратить внимание на защиту животных на Форуме волонтеров в феврале 2020 года дал новые силы зоозащитникам и привлек поддержку со стороны государства: СМИ стали освещать проблемы, появились минигранты для зоозащиты», - обратилась президент зоозащитной организации к Главе государстве в ходе своего выступления.

    Представителями зоозащитной организации был изучен мировой опыт, проанализировано законодательство в отношении животных в Казахстане (а это более 300 нормативных актов).

    «Нами выявлено, что в отношении защиты животных существует огромный правовой вакуум. В законе нет понятия «приют для животных», назначенных земель под приюты. В 2018 году наша ассоциация вышла с предложением об инициировании законопроекта «Об ответственном обращении с животными» в адрес Правительства, а затем депутатов. Сейчас законопроект внесен в план законопроектных работ на июнь 2021 года», - сообщила Лилия Сарсенова.

    Кроме того, волонтеры занимаются лечением, выхаживанием животных, пристройством их в новые дома и стерилизацией для гуманного уменьшения численности бродячих животных.

    В Казахстане более 42 частных приютов. Силами волонтеров в 2020 году простерилизовано около 3 тысяч животных.

    Напомним, в столице прошло официальное закрытие Года волонтера с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

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    Экология НПО Общество Волонтёрство
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