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    Казахстанские журналисты прошли недельный курс по медицинской журналистике

    12 Февраля 2021, 15:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Обучающие курсы по медицинской журналистике завершились в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обучающие курсы для журналистов, специализирующихся в медицинской сфере, были организованы Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан.

    В течение пяти дней в стенах Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова представители СМИ, преподаватели вузов, специализирующихся в области медицины и общественного здоровья, изучали этические аспекты при освещении той или иной темы.

    Во время семинара поднимались актуальные темы в области репродуктивного здоровья человека, трансплантологии, врачебных ошибок, правильного питания, пандемии коронавируса, вирусологии и эпидемиологии.

    Среди участвовавших на курсе - корреспонденты газет «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда», Международного информационного агентства «Казинформ» и представители других средств массовой информации.

    По окончании курса всем участникам были вручены сертификаты.

    Ранее сообщалось, что первые 50 журналистов государственных и частных СМИ начали обучение в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве в области развития отраслевой журналистики, подписанного Министерством информации и общественного развития с КазНМУ.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Образование Вузы СМИ Другие государственные органы
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