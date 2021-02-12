Казахстанские журналисты прошли недельный курс по медицинской журналистике

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Обучающие курсы по медицинской журналистике завершились в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обучающие курсы для журналистов, специализирующихся в медицинской сфере, были организованы Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан.

В течение пяти дней в стенах Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова представители СМИ, преподаватели вузов, специализирующихся в области медицины и общественного здоровья, изучали этические аспекты при освещении той или иной темы.

Во время семинара поднимались актуальные темы в области репродуктивного здоровья человека, трансплантологии, врачебных ошибок, правильного питания, пандемии коронавируса, вирусологии и эпидемиологии.

Среди участвовавших на курсе - корреспонденты газет «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда», Международного информационного агентства «Казинформ» и представители других средств массовой информации.

По окончании курса всем участникам были вручены сертификаты.

Ранее сообщалось, что первые 50 журналистов государственных и частных СМИ начали обучение в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве в области развития отраслевой журналистики, подписанного Министерством информации и общественного развития с КазНМУ.