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    Казахстанские застройщики смогут без посредников покупать стройматериалы

    1 Мая 2022, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прозрачность управления жилищным фондом поможет обеспечить электронная платформа «Е-Шаңырақ». Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В то же время, в целях обеспечения прозрачности в строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве, внедряются цифровые технологии на этапах проектирования, экспертизы, строительства и дальнейшей эксплуатации. Разрабатывается Государственный банк информационных моделей, который позволяет в онлайн-формате моделировать строительные объекты, в том числе с применением технологий информационного моделирования», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос .

    Он также напомнил, что поэтапно запускается система «Е-Құрылыс», обеспечивающая в онлайн-режиме контроль за процессами строительства на всех этапах – от рытья котлована до ввода в эксплуатацию.

    «Более того на онлайн-платформе «Маркетплейс» застройщики смогут напрямую без посредников покупать у производителей строительные материалы, а платформа «Е-Шаңырақ» обеспечит прозрачность управления жилищным фондом, мониторинг и анализ жилищно-коммунальной сферы на момент эксплуатации. В целом отмечаем, что вопросы усиления прозрачности строительных процессов и повышения качества строительства находятся на постоянном контроле Правительства», - добавил Премьер-Министр РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Сенат Строительство Жилье
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