Казахстанские юные теннисисты победили экс-чемпионов мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Простееве (Чехия) продолжается групповой этап чемпионата мира среди юниоров до 14 лет (2022 ITF World Junior Tennis Finals), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщили в Федерации, наши юниоры одержали победу над сильной командой Аргентины. Перед игрой капитан сборной Казахстана Сергей Квак сделал рискованный, но в то же время, блестящий ход, выпустив на игру против Бенджамина Челия Даниэля Тазабекова (третий номер сборной).

Бенджамин вчера в матче против чемпионов мира 2021 года из Италии принес два важных очка — сначала в одиночке, а затем в паре. В противостоянии с Даниэлем аргентинец толком ничего не смог показать, казахстанец полностью доминировал на корте: в конце второй партии Тазабеков окончательно приноровился к игре Челия и одержал уверенную победу 7:5, 6:2.

Следующим на корт вышел Зангар Нурланулы против лидера сборной Аргентины Данте Пагани. В первой партии Зангар разгромил оппонента со счетом 6:2, второй сет остался за Данте — 6:1. В третьей партии удача была на стороне аргентинца — 6:1.

Судьба поединка решилась в парной игре — Дамир Жалгасбай с Даниэлем Тазабековым были сильнее Данте Пагани/Бенджамина Челия — 6:1, 6:4.

Чтобы обеспечить себе место в четвертьфинале казахстанцам завтра, 3 августа, нужно обыгрывать сборную Италии.

Первого августа казахстанцы проиграли сборной Эквадора в первом матче мирового первенства.





Фото: ktf.kz



