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    Казахстанские юниоры завершили Кубок Азии по велоспорту на треке с 18 медалями

    1 Сентября 2023, 00:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Супханбури (Таиланд) завершились соревнования в рамках Кубка Азии по велоспорту на треке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В финальный день Кубка командой Казахстана было завоевано 7 медалей.

    Таисия Титова выиграла групповую гонку по очкам, ее сокомандница Алина Алесенко заняла третье место. Вячеслав Сичкарев в групповой гонке по очкам завоевал «серебро».

    Алина Алесенко заняла второе место в скретче. Вячеслав Сичкарев в этой же дисциплине также стал серебряным призером.

    Данияр Шаяхметов поднялся на третью ступень подиума в индивидуальном спринте. Диана Косолапова замкнула тройку лидеров в спринте среди юниорок.

    В общей сложности команда Казахстана завоевала 18 медалей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Велоспорт
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