Казахстанские юниоры улучшили позиции в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный мировой юниорский рейтинг в возрастной категории 18 лет и младше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Ерасыл Ердильда вплотную приближается к ТОП-100 - сейчас он занимает 105-е место. Максим Батютенко остался на 120-й позиции, Даниал Рахматуллаев – 202-й, Виталий Запцепин 209-й. Амир Омарханов благодаря победе на домашнем турнире взлетел на 76 пунктов и занимает 269-е место. Хорошего прогресса добились Ильяс Маратулы – 308-е место (+55), Ерасыл Бахтияр -875-е место (+64) и Зангар Нурланулы – 907-е место.

У девушек Сандугаш Кенжибаева осталась на 80-й позиции. Другие наши теннисистки расположились на следующих позициях: Асылжан Арыстанбекова – 132-я, Дана Байдаулет – 147-я, Айя Нупбай – 149-я, Инкар Дюсебай – 411-я, Адеми Аманкелди – 466-я.

Фото: ktf.kz



