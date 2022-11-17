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Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу

17 Ноября 2022, 18:47
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
17 Ноября 2022, 18:47

Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы Арслан и Арсен Берик стали победителями юношеского чемпионата мира по джиу-джитсу, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Арслан Берик выиграл соревнования в весовой категории до 24 килограммов. Арсен Берик стал лучшим в весе до 20 килограммов.

В категориях юных спортсменов за награды бились представители США, Канады, Франции, Ирландии, Великобритании, Кувейта, Саудовской Аравии.

«В будущем джиу-джитсу может быть включено в олимпийскую программу. Поэтому я хочу активно участвовать в этом виде спорта и защищать честь своей страны», — отметил Арслан.


Фото: olympic.kz

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