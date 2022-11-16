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    Казахстанские юниоры отличились на теннисных турнирах в Европе

    16 Ноября 2022, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские юниоры продолжают радовать победами на турнирах серии Tennis Europe среди игроков до 12 и 14 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В Испании в академии Рафаэля Надаля завершился турнир серии ТЕ U14 третьей категории. Ева Корышева стала финалисткой парного разряда. Вместе с представительницей Швейцарии Луаной Каппель казахстанка в матче за титул в драматичном поединке уступила Костанце Рикон (Италия)/Элен Хирши (Австралия) со счетом 6:1, 3:6, 8:10.

    В Греции на турнире ТЕ второй категории среди игроков до 12 лет Жанторе Санжарулы в финале парного разряда вместе с киприотом Михаэлем Гинетлу выиграл у Исраэля Дове (Намибия)/Рафаэля Пагониса (Греция) – 7:6, 6:3. В решающей игре одиночного разряда Жанторе уступил австрийцу Морису Фрейтагу – 1:6, 2:6.

    В столице Казахстана завершился чемпионат республики среди игроков до 12 лет. По итогам первенства призовые места завоевали:

    Одиночный разряд

    Юноши
    1 место - Ниеткалиев Ансар (Астана)
    2 место - Маханов Ахмади (Актобе)
    3 место - Софрыгин Александр (Алматы)
    Девушки
    1 место - Баймаханова Найля (Алматы)
    2 место - Булешева Линара (Алматы)
    3 место - Битиева Виктория (Караганда)
    Парный разряд
    Юноши
    1 место - Ниеткалиев А/Софрыгин А(Астана/Алматы)
    2 место - Маханов А/Аскар А (Актобе/Алматы)
    3 место - Сериков А/Сыздыков А (Астана/Астана)
    Девушки
    1 место - Булешева Л/Битиева В( Алматы/Караганда)
    2 место - Байсеит Н/Утепберген М (Алматы/Алматы)
    3 место - Кирова С/Волкова В(Алматы/Алматы)


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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