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    Казахстанские юниоры обновили личные рекорды в мировом рейтинге

    16 Августа 2022 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный мировой юниорский рейтинг в возрастной категории 18 лет и младше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    По сравнению с прошлой неделей значительного прогресса добились казахстанские теннисисты. У юношей Максим Батютенко взлетел на 16 позиций – он теперь занимает 59-е место. Виталий Зацепин после успешного выступления на турнире в Душанбе поднялся на 90 пунктов и расположился на 498-й строчке.

    Среди девушек Аружан Сагандыкова впервые в карьере попала в ТОП-60 и теперь занимает 51-е место. Сандугаш Кенжибаева поднялась на 24 ступеньки, расположившись на 65-й позиции, Жанель Рустемова теперь 128-я ракетка мира, а Еркежан Арыстанбекова занимает 179-ю строчку (+26 по сравнению с прошлой неделей).


    Фото: ktf.kz
    #Спорт #Молодежь #Теннис
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