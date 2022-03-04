Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские юниоры и кадеты выступили на чемпионате Азии по фехтованию

    4 Марта 2022, 10:44

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат Азии среди юниоров и кадетов по трем видам оружия. Казахстанские спортсмены смогли завоевать 13 медалей континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 20 стран. По итогам соревнований, казахстанские спортсмены принесли в актив команды три золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей.

    В личном зачете Богдан Лукин в соревнованиях на шпаге среди кадетов завоевал золотую медаль континентального первенства. В соревнованиях у юниоров в этой же дисциплине Александр Федотов завоевал «серебро».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские тяжелоатлеты стали четвертыми на чемпионате Азии в Корее
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    Новости партнеров