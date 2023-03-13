Казахстанские юниоры готовятся к квалификации на чемпионат мира до 14 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 20 марта по 1 апреля 2023 года в Кучинге (Малайзия) пройдут матчи групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition 14&under. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Честь Казахстана на отборочном этапе будут защищать:

Мальчики:

Мищенко Михаил (Алматы);

Пшеничный Ярослав (Астана);

Саинов Мансур (Актобе);

Капитан команды Сергей Квак.

Девочки:

Корышева Ева (Актобе);

Шухратова Сабина (Шымкент);

Жанатаева Еркежан (Алматы);

Капитан команды Рахим Мадина.

На квалификационном этапе сыграют 16 команд, которые будут поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут по две команды из каждой группы и они разыграют путевки в финальный этап командного чемпионата мира. В этом году от Азии/Океании у мальчиков будут разыграны четыре путевки, у девочек - три.

В прошлом году казахстанские юниоры до 14 лет на финальном этапе чемпионата мира впервые в своей истории попали в четверку сильнейших, уступив в матче за бронзу сборной США.



