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    Казахстанские юниоры готовятся к квалификации на чемпионат мира до 14 лет

    13 Марта 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 20 марта по 1 апреля 2023 года в Кучинге (Малайзия) пройдут матчи групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition 14&under. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Честь Казахстана на отборочном этапе будут защищать:

    Мальчики:
    Мищенко Михаил (Алматы);
    Пшеничный Ярослав (Астана);
    Саинов Мансур (Актобе);
    Капитан команды Сергей Квак.
    Девочки:
    Корышева Ева (Актобе);
    Шухратова Сабина (Шымкент);
    Жанатаева Еркежан (Алматы);
    Капитан команды Рахим Мадина.
    На квалификационном этапе сыграют 16 команд, которые будут поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут по две команды из каждой группы и они разыграют путевки в финальный этап командного чемпионата мира. В этом году от Азии/Океании у мальчиков будут разыграны четыре путевки, у девочек - три.
    В прошлом году казахстанские юниоры до 14 лет на финальном этапе чемпионата мира впервые в своей истории попали в четверку сильнейших, уступив в матче за бронзу сборной США.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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