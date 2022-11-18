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    Казахстанские юниорки лидируют в азиатском теннисном рейтинге

    18 Ноября 2022, 06:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет и до 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По данным пресс-службы Федерации тенниса Казахстана, в рейтинге девушек до 14 лет первое место продолжает занимать Альбина Какенова (Астана). В активе у казахстанки 3 тыс. 922 очка. В десятку сильнейших азиатского рейтинга также вошли Ева Корышева (Актобе) — четвертая позиция и Ариана Гогулина (Астана) — восьмая.

    Среди юниорок до 16 лет на первую строчку поднялась Сафина Сафиулина (Алматы) — у казахстанки 720 рейтинговых очков. В десятку рейтинга желтого континента также вошли Полина Слепцова (Алматы) — шестое место и Айя Нупбай (Алматы) — девятое место. У юношей на второй позиции расположился Карим Темирлан (Астана), на седьмую строчку поднялся Тихон Сорокин (Алматы).
    Спорт Теннис
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