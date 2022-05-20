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    Казахстанские вузы усиливают сотрудничество с работодателями

    20 Мая 2022, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские университеты разрабатывают образовательные программы исходя из запросов рынка труда. Сейчас студенты проходят стажировку и по окончании учебы трудоустраиваются в ведущих компаниях и предприятиях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

    Вузы заключили договоры и меморандумы о сотрудничестве с такими компаниями, как «Аrсеlоr Мittаl» Темиртау, «КазТрансОйл», «Мангистаумунайгаз», «Жайремский ГОК», «Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко», «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Азия Авто», «Каspi bаnk», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и другими.

    К примеру, Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева заключил более 1000 договоров о сотрудничестве с АО «Самрук-Казына», АО «Национальный центр космических исследований и технологий», АО «Национальные информационные технологии», АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Центр электронных финансов», Казахстанской ассоциацией организаций нефтегазового и энергетического комплекса, АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», РГП «Национальный центр биотехнологии», РГКП «Казгеодезия», РГП «Казгидромет» и другими.

    В ЕНУ функционирует совет работодателей, который оказывает содействие в повышении качества образования, подготовке кадров, прохождении производственной практики студентами и трудоустройстве выпускников. Работодатели также участвуют в разработке и экспертизе образовательных программ. Для студентов и выпускников вуза работодатели проводят ярмарки вакансий, конференции, выставки, экскурсии на предприятиях, семинары, мастер-классы.

    Высокие показатели по трудоустройству выпускников и у Торайгыров Университета – почти 98%. Вуз заключил 270 договоров о сотрудничестве с крупными предприятиями региона. Среди них – АО «Алюминий Казахстана», АО «ERG Service», Аксуский завод ферросплавов, Казахстанский электролизный завод, Павлодарский нефтехимический завод, Экибастузская ГРЭС-1 и другие. Уже с первого курса студенты Торайгыров Университета проходят дуальное обучение на предприятиях региона, а также оплачиваемые стажировки и практики от работодателей.

    «Сейчас при разработке образовательных программ и привлечении кадров вузы делают акцент на запросах работодателей. В ряде отечественных вузов действуют центры карьеры и профессионального развития. Они совместно с работодателями организовывают ярмарки вакансий, презентации, информируют обучающихся и выпускников о возможностях трудоустройства и профессиональных стажировок. Таким образом, центры карьеры помогают выпускникам трудоустроиться и реализовать свой профессиональный потенциал. В 2021 году вузами было проведено более 100 ярмарок вакансий, около 200 встреч. В них приняли участие около 115 тыс. студентов вузов, а также представители более 2800 учреждений, предприятий и компаний», – отметил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы Молодежь МОН Трудоустройство
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