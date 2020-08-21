Казахстанские вузы поделят по лигам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжат работу по оптимизации неэффективных вузов. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МОН заявил, что планируется повышение заработной платы педагогов подведомственных министерству образования вузов с первого сентября в среднем на 25%.

«Прорабатывается вопросы формирования Совета директоров, в который войдут топ менеджеры, эксперты в области образования, работодатели, представители организаций распределения госзаказа, произойдет ранжирование вузов по лигам. Мы продолжим работу по оптимизации неэффективных вузов», - сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, в Казахстане будет ранжирование вузов по четырем лигам. В первую лигу войдут вузы, конкурентоспособные на международном уровне.

«Такие вузы будут иметь 100% академическую свободу. Освобождение от госконтроля позволит им не отвлекаться на проверки», - пояснил Асхат Аймагамбетов.