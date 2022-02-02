Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Казахстанские вузы и НИИ будут совместно вести исследования и подготовку кадров

    2 Февраля 2022, 15:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские вузы и научно-исследовательские институты подписали соглашения о сотрудничестве. Это позволит усилить применение результатов научных исследований в образовательной среде, будет способствовать развитию исследовательского потенциала, а также повысит конкурентоспособность специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Подписание договоров состоялось в ходе форума вузов и научно-исследовательских институтов в г. Алматы. В мероприятии принял участие Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

    «Нам необходима тесная, масштабная и многосторонняя интеграция научной и образовательной деятельности. Мировой опыт показывает, что страны-лидеры сумели достаточно эффективно интегрировать науку и образование. Эта практика актуальна и для казахстанской системы образования и науки. Теперь и наши вузы совместно с НИИ будут осуществлять совместную подготовку научных кадров. Реализация данного проекта придаст импульс развитию системы высшего образования, научной деятельности и наращиванию потенциала научно-исследовательских институтов», – отметил в своем выступлении Асхат Аймагамбетов.

    Министр добавил, что примеры совместной работы между отечественными вузами и НИИ уже имеются. К примеру, Казахским национальным университетом им. аль-Фараби совместно с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности разработана новая программа «Вирусология», и открыт совместный диссертационный совет.

    В рамках сегодняшних решений вузы и НИИ совместно разработают более 500 образовательных программ для подготовки кадров. Это позволит обеспечить применение результатов научных исследований в образовательных программах.

    В целях передачи передовых научных знаний студентам будут привлечены более 300 ученых НИИ для чтения лекций и ведения занятий, рецензирования и руководства их научными проектами (работами) и диссертациями в вузах. До этого большинство ученых НИИ не были задействованы в преподавательской работе в вузах.

    Также для совместной подготовки кадров будет обеспечен доступ магистрантов и докторантов к лабораториям научно-исследовательских институтов, а также сотрудников НИИ к лабораториям вузов.

    Они смогут работать и проходить стажировку в уникальных научных лабораториях Национального ядерного центра, Института ядерной физики, Национального центра биотехнологий, Института биологической безопасности и др.

    Также будут открыты более ста совместных диссертационных советов, в состав которых войдут как работники вузов, так и НИИ. До этого времени ученые НИИ не были должным образом задействованы в работе диссертационных советов.

    Ожидается, что все принятые меры повысят качество научных исследований, эффективность подготовки научных кадров и помогут привлечь в науку талантливую молодежь.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Наука МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус