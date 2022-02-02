Казахстанские вузы и НИИ будут совместно вести исследования и подготовку кадров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские вузы и научно-исследовательские институты подписали соглашения о сотрудничестве. Это позволит усилить применение результатов научных исследований в образовательной среде, будет способствовать развитию исследовательского потенциала, а также повысит конкурентоспособность специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Подписание договоров состоялось в ходе форума вузов и научно-исследовательских институтов в г. Алматы. В мероприятии принял участие Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Нам необходима тесная, масштабная и многосторонняя интеграция научной и образовательной деятельности. Мировой опыт показывает, что страны-лидеры сумели достаточно эффективно интегрировать науку и образование. Эта практика актуальна и для казахстанской системы образования и науки. Теперь и наши вузы совместно с НИИ будут осуществлять совместную подготовку научных кадров. Реализация данного проекта придаст импульс развитию системы высшего образования, научной деятельности и наращиванию потенциала научно-исследовательских институтов», – отметил в своем выступлении Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что примеры совместной работы между отечественными вузами и НИИ уже имеются. К примеру, Казахским национальным университетом им. аль-Фараби совместно с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности разработана новая программа «Вирусология», и открыт совместный диссертационный совет.

В рамках сегодняшних решений вузы и НИИ совместно разработают более 500 образовательных программ для подготовки кадров. Это позволит обеспечить применение результатов научных исследований в образовательных программах.

В целях передачи передовых научных знаний студентам будут привлечены более 300 ученых НИИ для чтения лекций и ведения занятий, рецензирования и руководства их научными проектами (работами) и диссертациями в вузах. До этого большинство ученых НИИ не были задействованы в преподавательской работе в вузах.

Также для совместной подготовки кадров будет обеспечен доступ магистрантов и докторантов к лабораториям научно-исследовательских институтов, а также сотрудников НИИ к лабораториям вузов.

Они смогут работать и проходить стажировку в уникальных научных лабораториях Национального ядерного центра, Института ядерной физики, Национального центра биотехнологий, Института биологической безопасности и др.

Также будут открыты более ста совместных диссертационных советов, в состав которых войдут как работники вузов, так и НИИ. До этого времени ученые НИИ не были должным образом задействованы в работе диссертационных советов.

Ожидается, что все принятые меры повысят качество научных исследований, эффективность подготовки научных кадров и помогут привлечь в науку талантливую молодежь.



