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    Казахстанские врачи внедрили ноу-хау в лечении поражений позвоночника

    29 Июня 2023, 13:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие научно-исследовательские работы проводят казахстанские нейрохирурги, рассказал глава Национального центра нейрохирургии, академик НАН РК Серик Акшулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наряду с практическими внедрениями мы проводим научно-исследовательские работы, провели более 10 грантовых исследований. Одной из них является проведение разработки совместно с производителем космических летательных аппаратов «Галам». Это казахстанская ноу-хау, идея нашего Центра, разработка индивидуальных для каждого пациента 3Д имплантов, которая полностью повторяет физиологическую строение тела позвонка», - сказал Серик Акшулаков, выступая на пятом Конгрессе нейрохирургов Казахстана.

    Академик пояснил, что экспериментальная часть этой работы была проведена в институте травматологии и биомеханики в Германии, объект препарата был взят из Америки.

    «И после получения разрешительных документов с положительными результатами впервые в мире мы провели 4 операции нашим пациентам с гемангиомой и поражениями позвоночника. Получен патент на изобретение. Здесь вы видите отличие стандартных имплантов и наших индивидуально разработанных имплантов. Преимуществами данной методики являются: 100% конгруэнтность с замыкательными пластинками прилежащих позвонков; Снижение пиковых напряжений в зоне контакта; Поддержка стабильности и биомеханики позвоночника. Конечно, достижение всех результатов стало возможным благодаря интеграции практики, науки и образования. На сегодняшний день в нашем Центре подготовлено 64 нейрохирурга, которые сейчас успешно практикуют деятельность во всех регионах нашей страны, обучаются еще 37 резидентов. Функционирует кафедра Нейрохирургии и неврологии, проводятся курсы повышения квалификации», - добавил Серик Акшулаков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Здравоохранение Медицина
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