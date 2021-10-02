Казахстанские волейболистки стартовали с победы в клубном чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Клубный чемпионат Азии по волейболу среди женских команд стартовал в Накхонратчасиме (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

От Казахстана в женском азиатском турнире участвуют две команды - «Алтай» из Усть-Каменогорска и «Жетысу» из Талдыкоргана.

В первый игровой день на площадку спортивного комплекса Terminal 21 Hall вышел действующий чемпион нашей страны «Алтай». Противницей казахстанок выступила филиппинская команда «Ребиско». Волейбольный поединок продлился три сета. Причём все три партии правил бал усть-камегорский клуб, не оставив сопернику ни шанса на успех. Итог встречи - 3:0 (25-23, 25-13, 25-17).

Завтра первый свой матч отыграет «Жетысу» - подопечным Елены Павловой предстоит матч против филиппинского клуба «ПВЛ», а у команды под руководством Марко Гришича намечено рандеву с иранской командой «Сайпа».

Всего в клубном чемпионате Азии участвуют семь женских команд, которых организаторы поделили на две группы. В первую тройку попал «Жетысу» (Казахстан-2) наряду с филиппинским клубом «ПВЛ» (Филиппины-2) и хозяевами турнира «Накхонратчасима Qmin C» (Таиланд-2). В квартете под литерой «B» противниками действующего чемпиона Казахстана «Алтая» (Казахстан-1) стали филиппинская команда «Ребиско» (Филиппины-1), иранский «Сайпа» и тайский клуб «Суприм Чонбури» (Таиланд-1).