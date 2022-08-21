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    Казахстанские воины в числе лидеров по итогам четырех конкурсов АрМИ

    21 Августа 2022, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команды Казахстана находятся в числе лидеров в конкурсах Армейских международных игр «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Воин мира» и «Эльбрусское кольцо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    После заезда третьих экипажей индивидуальной гонки конкурса «Танковый биатлон» казахстанские танкисты обеспечили себе выход в полуфинал. Экипаж команды Казахстана в составе капитана Ермахана Кудайбергена, сержанта 3 класса Рустама Молдашова и сержанта Беимбета Бодесова уверенно прошел трассу с препятствиями и безупречно поразил все мишени, опередив более чем на 1 минуту своих основных соперников по заезду из Узбекистана. Остальные участники полуфинальной эстафеты будут определены 21 августа после заезда третьих экипажей команд Беларуси, Китая, Кыргызстана и России.

    На морском полигоне в Азербайджанской Республике военные моряки выполнили упражнение по постановке корабля на якорь и бочку. По итогам четырех упражнений военные моряки Казахстана находятся на третьем месте – у них 164 балла. На первом месте – команда России (173 балла) на втором – Азербайджана (167 баллов).

    В конкурсе «Эльбрусское кольцо» в Кабардино-Балкарии упорная борьба за лидерство развернулась между командами Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам выполнения восьмой задачи, в ходе которой участники преодолевали навесную переправу, казахстанские альпинисты заняли второе место, уступив лишь россиянам. На третьем месте команда Китая.

    В ближайшее время пройдут решающие состязания в конкурсе «Воин мира», где наши воины имеют все шансы на успех.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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