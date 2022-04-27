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    Казахстанские военные водолазы повышают профессиональное мастерство в Актау

    27 Апреля 2022, 21:17

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау прошли сборы по легководолазной подготовке с боевыми пловцами военно-морских сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В ходе занятий военнослужащие изучили материальную часть и тактико-технические характеристики водолазного снаряжения, сдали зачеты и получили допуск к эксплуатации специального оборудования.

    Личный состав выполнил водолазные спуски на различную глубину, производил осмотр днища и винтов кораблей в целях обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений. Особое внимание на всех этапах подготовки инструкторы уделяли соблюдению мер безопасности.

    «Главная задача сборов – поддержание постоянной готовности военнослужащих к выполнению специальных задач как самостоятельно, так и в составе группы. Каждый водолаз должен уметь выполнять работу с использованием снаряжения, оборудования, подводных средств», – отметил старший офицер поисково-спасательной службы и водолазных работ военно-морской базы майор Нурлан Оналбаев.

    Мероприятия боевой подготовки в Вооруженных силах проводятся в свете реализации поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности казахстанской армии.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Мангистауская область Минобороны РК Вооруженные силы
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