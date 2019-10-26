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    Казахстанские военные участвуют в учениях стран ОДКБ в Таджикистане

    26 Октября 2019, 10:40

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Совместные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство-2019» проходят в Таджикистане на полигоне «Харб-Майдон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

    «Сегодня начинается второй этап, участие в котором принимают Коллективные миротворческие силы ОДКБ - воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. От Казахстана участвуют подразделения Сухопутных войск, в том числе миротворческая рота, Военно-воздушных сил СВО – всего 73 военнослужащих, а также звено истребителей Су-30СМ, которое выполнит учебно-боевые задачи с аэродромов базирования», - говорится в сообщении.

    По сценарию учений Коллективные миротворческие силы ОДКБ в условиях горно-пустынной местности подготовят миротворческие контингенты к задачам по предназначению и проведут совместную операцию по поддержанию мира.

    В ходе практических действий военнослужащие отработают патрулирование местности, организацию службы на контрольно-пропускных пунктах, действия личного состава при сопровождении колонн, блокировании населенного пункта и выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам.

    Участники уже изучили метод и порядок совместной работы. Командующий Коллективными миротворческими силами генерал-майор Вячеслав Гуров получил мандат Совета коллективной безопасности ОДКБ на проведение операции по поддержанию мира.

    Совместные учения «Нерушимое братство-2019» проходят в рамках утверждённого Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год.

    Автор:

    Армия Таджикистан
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