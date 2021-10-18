Казахстанские военные участвуют в учении сил и средств разведки «Поиск-2021»

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Специальное учение направлено на отработку вопросов организации и ведения разведки в интересах подготовки и проведения совместной операции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военные манёвры разворачиваются на полигоне «Харбмайдон» в Таджикистане.

Для достижения поставленных целей в рамках учения спланирована отработка сложных и разноплановых задач с задействованием необходимых сил и средств.

На учении отрабатывается ряд учебных вопросов. В частности, на первом этапе будет организовано применение сил и средств разведки государств – членов ОДКБ в условиях обострения военно-политической обстановки, подготовка разведывательных органов к выполнению задач по предназначению.

На втором этапе разведподразделения коллективных сил отработают вопросы ведения разведки в ходе совместной операции Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. Казахстанские военнослужащие выполнят разведывательные и специальные задачи в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями других государств – членов ОДКБ.

Специальное учение «Поиск-2021» проходит в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2021».