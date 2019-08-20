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    Казахстанские военные совершили облет пика Победы в Кыргызстане в поисках альпинистов

    20 Августа 2019, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские военные совершили облет пика Победы в Кыргызстане с тепловизорами в поисках пропавших альпинистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «Казахстанскиевоенные совершили облет пика Победы в Кыргызстане с тепловизорами. Сейчас онинаходятся в базовом лагере, обрабатывают полученную с тепловизоров информацию,после этого они примут решение по дальнейшим действиям», - рассказали в Минобороны РК.

    Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы. Министерство обороны РК развернула спасательную операцию в горах по поиску пропавших.

    Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов. О ситуации с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

    Бакытжан Сагинтаев рассказал о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана. Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды, сообщили в КЧС МВД РК.

    Казахстанские спасатели вылетели на поиски альпинистов в горах Тянь-Шаня.

    В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали, что спутниковый телефон, который есть у пропавших на Тянь-Шане альпинистов отключен, а оператор связи не может определить координаты места откуда был совершен звонок.

    Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о ситуации со спасением альпинистов в горах Тянь-Шаня.

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    Алматы Происшествия Армия Кыргызстан
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