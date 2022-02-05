Казахстанские военные саперы совершенствуют навыки утилизации боеприпасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центре разминирования Вооруженных сил проводятся сборы с командирами инженерно-саперных рот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым перед руководством Министерства обороны поставлен ряд задач по реализации мер по обеспечению безопасного хранения, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов.

В 2021 году Главой государства был утвержден национальный проект «Безопасная страна». Также внесены дополнения в Закон «Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан», которые коснулись норм, особенностей оборота боеприпасов, дальнейшее содержание которых на воинских складах представляет реальную опасность.

Принятые изменения в законодательстве сегодня позволяют оборонному ведомству самостоятельно заниматься уничтожением непригодных боеприпасов. Весной текущего года начнутся работы по их утилизации, к которым будут привлечены инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил.

В ходе сборов с офицерами инженерных войск проводятся занятия по изучению основных видов инженерных, авиационных, артиллерийских боеприпасов и их особенностей.

Практические занятия проходят на учебном полигоне «Берег». В специально оборудованном подрывном городке саперы отрабатывают учебные задачи по очистке местности от взрывоопасных фрагментов, в том числе по их поиску, транспортировке, обезвреживанию и уничтожению. Особое внимание уделено мерам безопасности при организации и проведению взрывных работ. Работы ведутся с использованием современных средств инженерного вооружения.

Подтвердив достаточный уровень знаний, сдав теоретические и практические зачеты, участники сборов получат допуск к дальнейшей работе.