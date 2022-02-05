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    Казахстанские военные саперы совершенствуют навыки утилизации боеприпасов

    5 Февраля 2022, 21:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центре разминирования Вооруженных сил проводятся сборы с командирами инженерно-саперных рот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым перед руководством Министерства обороны поставлен ряд задач по реализации мер по обеспечению безопасного хранения, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов.

    В 2021 году Главой государства был утвержден национальный проект «Безопасная страна». Также внесены дополнения в Закон «Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан», которые коснулись норм, особенностей оборота боеприпасов, дальнейшее содержание которых на воинских складах представляет реальную опасность.

    Принятые изменения в законодательстве сегодня позволяют оборонному ведомству самостоятельно заниматься уничтожением непригодных боеприпасов. Весной текущего года начнутся работы по их утилизации, к которым будут привлечены инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил.

    В ходе сборов с офицерами инженерных войск проводятся занятия по изучению основных видов инженерных, авиационных, артиллерийских боеприпасов и их особенностей.

    Практические занятия проходят на учебном полигоне «Берег». В специально оборудованном подрывном городке саперы отрабатывают учебные задачи по очистке местности от взрывоопасных фрагментов, в том числе по их поиску, транспортировке, обезвреживанию и уничтожению. Особое внимание уделено мерам безопасности при организации и проведению взрывных работ. Работы ведутся с использованием современных средств инженерного вооружения.

    Подтвердив достаточный уровень знаний, сдав теоретические и практические зачеты, участники сборов получат допуск к дальнейшей работе.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Безопасность Минобороны РК
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