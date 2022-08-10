Казахстанские военные примут участие в семи конкурсах АрМИ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские военнослужащие готовы к участию в VIII Армейских международных играх. В этом году казахстанцы принимают участие в семи конкурсах. Три из них пройдут на территории нашей страны, четыре – за рубежом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Организатором конкурса «Кубок моря» стал Азербайджан, «Воин мира» будет проведен в Армении, конкурсы «Танковый биатлон» и «Эльбрусское кольцо» пройдут в России.

Казахстан принимает военнослужащих из разных стран для участия в состязаниях «Мастера артиллерийского огня», «Меридиан» и «Тактический стрелок». Кстати, последние два конкурса проводятся на территории нашей страны впервые.

А вот конкурс «Мастера артиллерийского огня» на полигоне в пгт. Гвардейский Жамбылской области пройдет уже в шестой раз. При этом казахстанские артиллеристы неизменно занимали в нем первое место. Серьезная борьба за первенство ожидается и в этом году. В число участников международного конкурса вошли команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

«Хотел бы поблагодарить руководство Вооруженных сил Казахстана за создание благоприятных условий и организацию конкурса. Мы здесь не в первый раз. К конкурсу готовились основательно. Настрой у военнослужащих позитивный, хотим добиться успеха», – сказал руководитель команды Вооруженных сил Кыргызской Республики Жоодар Айталиев.

В военно-спортивном состязании топографов «Меридиан», которое пройдет в Щучинске Акмолинской области, примут участие военнослужащие Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.

«Мы приехали из Армении для участия в конкурсе «Меридиан». Встретили нас тепло. Мы посетили Национальный природный парк «Бурабай», знаменитую поляну Аблайхана, осмотрели другие достопримечательности Щучинско-Боровской курортной зоны. Впечатлений, конечно, много. Хорошо, что есть время для того, чтобы адаптироваться и изучить обстановку, в которой придется работать», – поделился впечатлениями представитель команды Армении Карен Мачкалян.

Для участия в конкурсе «Тактический стрелок» в учебный центр «Спасск» Карагандинской области прибыли армейские стрелки из Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, Мали, Никарагуа, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Военнослужащие будут состязаться в боевом мастерстве индивидуально, в составе двоек, групп и в эстафете. Для проведения соревнований специально созданы мишенные поля и стрелковые тиры с имитацией различных условий. С участниками конкурса мы уже провели инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием и боеприпасами», – пояснил главный судья конкурса Дидар Аушатов.

На сегодня казахстанские военнослужащие, участвующие в конкурсах за рубежом, уже прибыли к местам проведения соревнований. Они приступили к тренировкам и подготовке снаряжения в Азербайджане («Кубок моря») и в пос. Терскол Кабардино-Балкарской Республики («Эльбрусское кольцо»).

Также состоялась жеребьевка участников на полигоне «Алабино», где пройдут состязания танкистов. Казахстанцы выступят во втором заезде первого дивизиона на танках зеленого цвета. Всего в «Танковом биатлоне» участвует 21 команда.

В Армению для участия в конкурсе «Воин мира» наши военнослужащие вылетят 10 августа.

Всего на площадках «АрМИ-2022» планируется участие 275 команд из 37 стран. Впервые в играх среди военнослужащих примут участие команды Нигера и Руанды.

Фото: пресс-служба Минобороны РК.



